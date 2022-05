“Montagna, la forza della passione”: la rassegna si chiude con un convegno

Appuntamento stasera, giovedì, al Palamonti di Bergamo

Verrà anche presentata la mostra “Il soccorso alpino nell’Ottocento”

LECCO – E’ in programma questa sera, giovedì 19 maggio alle ore 20.30, al Palamonti di Bergamo (via Pizzo della Presolana, 15) il gran finale dell’11^ edizione della rassegna Monti Sorgenti organizzata da Cai Lecco, Ragni e Fondazione Cassin. Il doppio appuntamento di oggi è a cura del Cai Lombardia.

Si comincia con il convegno “Montagna, la forza della passione”. La passione per la montagna porta ogni persona a viverla in modo diverso, chi con la semplice frequentazione, chi dedicando parte del proprio tempo e della propria professionalità al servizio di alpinisti, escursionisti o proponendola a persone con difficoltà. Quali motivazioni stanno dietro a queste scelte?

Parteciperanno: il dottor Mario Milani, medico del soccorso alpino di Lecco; la dottoressa Anna Frigerio, promotrice del progetto Montagnaterapia dell’Asst di Brescia e docente universitaria; l’avvocato Vincenzo Torti, presidente generale del Cai e Alessandro Gogna, alpinista e guida alpina (il convegno sarà in presenza e in streaming sul canale Youtube di Cai Regione Lombardia).

In occasione del convegno “Montagna, la forza della passione” presso il Palamonti di Bergamo verrà presentata la mostra “Il soccorso alpino nell’ottocento”. Era il 1891 quando Oskar Bernhard diede vita all’interno del Club Alpino Svizzero ad una serie di corsi dedicati alle “Prime prestazioni di soccorso in caso di ferite e manifestazioni improvvise di malattie in montagna” utilizzando le tavole colorate che potrete ammirare attraverso le litografie ritrovate presso l’archivio della biblioteca del Club Alpino Italiano di Bergamo.