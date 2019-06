Montagna. Della Bordella in partenza per il Pakistan con Giordani

Nuova avventura per il presidente dei Ragni di Lecco

Spedizione sulle montagne del Pakistan con Giordani, Faletti e Hall

LECCO – Un semplice comunicato, poche righe, per annunciare la partenza oggi, 21 giugno, verso le montagne del Pakistan.

Il presidente dei Ragni di Lecco Matteo Della Bordella è partito con Maurizio Giordani, Massimo Faletti e Jonathan Hall sarà una spedizione all’insegna dell’avventura e della massima discrezione mediatica.

“Maurizio Giordani ed io volevo informarvi della nostra imminente partenza per un nuovo progetto insieme sulle montagne del Pakistan. Oltre a noi, ci saranno anche Massimo Faletti e Jonathan Hall e l’idea di questo nostro viaggio è quella di esplorare una zona del Pakistan praticamente sconosciuta ma dal grandissimo interesse alpinistico – si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei Ragni -. Saremo un piccolo gruppo di quattro persone, accomunati dal fatto di voler praticare un tipo di alpinismo dove le parole esplorazione e ricerca assumano un significato autentico, lontano da code di alpinisti e vette famose”.

“Vorremmo scalare in stile alpino, portandoci solo il minimo indispensabile per provare a salire delle torri di roccia che abbiamo visto in una foto messaci gentilmente a disposizione da un amico, ma delle quali sappiamo poco o nulla a riguardo, nemmeno la quota esatta (che stiamo sui 6000 metri) né come esattamente arrivarci – continua il presidente dei Ragni -. Abbiamo deciso di rimanere il più isolati possibile e di non fornire aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della spedizione per goderci pienamente questa avventura e di comunicare le salite effettuate o tentate, solamente dopo il nostro rientro in Italia che è previsto per il 20 luglio”.