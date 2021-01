Montagna. Rock Experience al fianco del gruppo alpinistico Gamma

Al via la collaborazione con il brand di outdoor

“Una sinergia che vuole unire e avvicinare le eccellenze di Lecco”

LECCO – Il gruppo alpinistico Gamma di Lecco comunica con grande piacere e soddisfazione l’inizio di una collaborazione e partnership con il brand di outdoor Rock Experience. “Una sinergia che vuole unire e avvicinare le eccellenze di Lecco, la grande tradizione alpinistica e il successo della nuova imprenditoria outdoor, con l’intento di valorizzare ancora più la cultura dell’alpinismo, della montagna e della natura, cardini

fondanti della nostra città e del suo territorio”.

Un accordo di sponsorizzazione a sostegno delle specifiche attività di competenza che scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di richiamo d’immagine che accompagna Gamma e Rock Experience dalla stagione invernale in corso: “Una nuova sfida che accogliamo con grande slancio, scelti come attori per incrementare e trasmettere la nostra esperienza di alpinismo, sulla base dei valori comuni e condivisi che caratterizzano Rock Experience e Gamma”.