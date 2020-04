‘Montagna sì, come e perchè’. Come tornare su sentieri e pareti di casa? Se ne parla questa sera, in diretta

Alle 18.30 una chiaccherata ‘online’ con il presidente del Cai di Lecco Alberto Pirovano, l’esperto di montagna terapia Luca Luigi Ceriani e il consigliere comunale Filippo Boscagli

LECCO – Sarà possibile tornare sui sentieri e sulle pareti di casa? Ma soprattutto come farlo in modo da rispettare le misure di sicurezza? In vista del 4 maggio il mondo dell’outdoor si interroga su quali attività poter svolgere in montagna dopo quasi due mesi di lockdown.

Per fare il punto e provare a rispondere ad alcune domande questa sera, mercoledì, alle 18.30, si terrà una teleconferenza con il presidente del Cai di Lecco e Ragno Alberto Pirovano, l’esperto di montagna terapia Luca Luigi Ceriani e il consigliere comunale di Lecco Filippo Boscagli. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook di quest’ultimo.