Montagna. Sport Hub presenta “La via del Tarci”

Un libro per ricordare Tarcisio Fazzini

La dimensione verticale di un genio del granito

LECCO – Sport Hub aspetta il pubblico degli appassionati di arrampicata sabato 8 febbraio alle ore 18 a Lecco per la presentazione del libro “La via del Tarci” dedicato all’alpinista Tarcisio Fazzini. Un libro fortemente voluto dai familiari di Tarcisio, che rivela a tutti agli appassionati di montagna i segreti delle vie realizzate dal giovane alpinista di Premana.

Elettroshock, Jumar Iscariota, La spada nella roccia: sono solo alcune delle vie aperte dall’innovativo climber di Premana scomparso 30 anni fa, che rivivono nei ricordi di chi l’ha conosciuto, seguito e ammirato. Un libro fortemente voluto dai familiari di Tarcisio, che raccoglie e regala agli appassionati della montagna tutte le vie ideate, realizzate e aperte dal giovane alpinista di Premana.

La serata è a cura di Versante Sud, e tra gli ospiti interverranno nomi di spicco dell’alpinismo che hanno conosciuto e percorso le “vie del Tarci”: oltre a Fausta e Mario Fazzini e all’autore Giuseppe “Popi” Miotti, saranno presenti Ennio Spiranelli, Rossano Libera, Carlo Caccia e i Ragni di Lecco, Luca Schiera e Paolo Marazzi. Una serata da non perdere per gli amanti di arrampicata e di montagna. Per maggiori informazioni: www.rockexperience.it.