Montagne e ultra trail: Sport Hub presenta i suoi giganti

Da Sport Hub una serata-evento per gli appassionati di sport

Di corsa coi campioni del Tor Des Geants e intervista ai Ragni di Lecco

LECCO – Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di corsa e di montagna. Il negozio Sport Hub di Lecco (via Rivolta) offre a tutti un emozionante pomeriggio di sport. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 ottobre, giovedì.

Una serata-evento che coinvolgerà l’Erock Team con i suoi sei finisher al Tor Des Geants 2019 capitanati dal vincitore Oliviero Bosatelli. Alle 17.45 ritrovo presso il negozio di via Rivolta per un allenamento di 7 chilometri su percorso misto (asfalto e sterrato) con i campioni dell’Erock Team. Oltre a Bosatelli ci saranno Melissa Paganelli, Nevio Cornaro, Gisella Zuccarotto, Angelo Ferrari, Daniele Carminati.

Alle 19.30, invece, saranno protagonisti due Ragni della Grignetta: Matteo “Giga” De Zaiacomo e Luca Schiera, appena tornati dalla spedizione in India sul Bhagirathi IV e sullo Shivling, saranno protagonisti di un’intervista “doppia” e presenteranno in anteprima il nuovo video Rock Experience (main sponsor dei Ragni con SportHub). L’evento si concluderà con un ricco apericena.