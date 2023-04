Monte Cornagera e Poieto, ecco la prossima gita del Gel Laorca

Escursioni in programma domenica 7 maggio

Si intensificano le gite del Gruppo Escursionisti Laorchesi

LECCO – Con l’arrivo del mese di maggio si intensifica il programma delle gite del Gruppo Escursionisti Laorchesi: terza uscita della stagione, la salita al Monte Cornagera e al Monte Poieto (Selvino – BG) in programma domenica 7 maggio.

Qui sotto il programma dettagliato dell’appuntamento: la partenza per Aviatico (Selvino – BG) è fissata alle ore 7 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri. Il pranzo è previsto al sacco. La gita è classificata EE (Escursionisti Esperti) solamente per l’ultimo tratto di salita al Monte Cornagera (0.45 ore andata e ritorno): chiunque non se la sentisse di affrontarlo, può aspettare il Gruppo in basso e percorrere tranquillamente il resto del percorso.

Per qualsiasi ulteriore informazione: mail info@gel-laorca.org, telefono 320 4161590 e, naturalmente, sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA