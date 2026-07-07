Monti Sorgenti 2026: sabato “Tra la vita e la vetta – storie di Soccorso Alpino”

Appuntamento al Rifugio Porta sabato 11 luglio

Protagonista Natalia Ratti

LECCO – Ultimo appuntamento estivo della rassegna culturale Monti Sorgenti 2026, che sabato 11 luglio si sposta in quota per un evento dedicato alla montagna e a chi ogni giorno è pronto a mettere a rischio la propria vita per salvarne altre.

L’incontro, in programma alle 17.45 al Rifugio Carlo Porta ai Piani Resinelli, avrà come protagonista Natalia Ratti, che porterà in scena “Tra la vita e la vetta – storie di Soccorso Alpino”, un intenso racconto dedicato al volto più autentico e solidale dell’alpinismo.

Attraverso parole e musica prenderanno vita alcune delle più significative vicende di soccorso in montagna, storie che raccontano il coraggio, la professionalità e la generosità degli uomini impegnati a salvare vite in ambienti estremi. Una narrazione che restituisce l’immagine di una montagna non come nemica dell’uomo, ma come scenario vivo delle sue sfide, delle sue passioni e dei suoi gesti più nobili.

Tra gli episodi che verranno ripercorsi figurano la squadra lecchese guidata da Daniele Chiappa “Ciapin” nella bufera della Grigna, la vicenda dell’alpinista Alison Hargreaves sul Cervino, il salvataggio raccontato da Cesare Maestri, le missioni di Kurt Lauber con l’elisoccorso in notturna, gli interventi delle guide di Courmayeur con Cesare Ottin Pecchio e le operazioni di Andrea Oggioni sulle pareti dei Magnaghi.

Ad accompagnare il racconto saranno le musiche di Sinding, Mendelssohn, Chopin, Rheinberger, Weber e Dvořák, che contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente un’esperienza pensata per chi vive, ama e rispetta la montagna in tutte le sue sfumature.

L’iniziativa rappresenta l’ultimo appuntamento estivo della rassegna culturale Monti Sorgenti e vuole essere un’occasione per riflettere, emozionarsi e rendere omaggio all’impegno quotidiano degli uomini e delle donne del Soccorso Alpino.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo conviviale. L’ingresso è libero.

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