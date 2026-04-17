Monti Sorgenti 2026, svelati i prossimi appuntamenti della rassegna

Il 17 aprile inaugurazione della mostra “In cammino con i pionieri e con le loro storie”

Il 28 aprile, “Val Masino mondo di pietra” con Luca Schiera e Simone Pedeferri

LECCO – Ecco svelato il calendario di Monti Sorgenti 2026, la rassegna culturale dedicata alla montagna promossa da Cai Lecco, Fondazione Cassin, Gruppo Ragni della Grignetta. Tanti appuntamenti nel mese di aprile: dopo il grande successo di “Fotografare in Montagna” con il fotografo Luigi Rota, ci si prepara all’inaugurazione della mostra “In cammino con i pionieri e con le loro storie” del 17 aprile presso la Torre Viscontea di Lecco.

Per finire il mese, il 28 aprile, “Val Masino mondo di pietra” con Luca Schiera e Simone Pedeferri che racconteranno progetti e imprese in Val Masino che li hanno portati alla stesura della guida “Solo Granito”.

Si continua il 21 maggio con “Girls in Action 2025”, con storie di montagne, donne e cambiamento. Per domenica 21 giugno il tradizionale Raduno Sezionale ai Piani di Bobbio. Continueranno poi ogni mese i tanti appuntamenti in programma(vedi programma qui sotto).

Inaugurazione mostra il 17 aprile

“In cammino con i pionieri e con le loro storie” – Inaugurazione venerdì 17 aprile ore 18.00 Torre Viscontea – Lecco.

Come un mazzo di carte sparpagliate, questa mostra vuole essere semplicemente un invito a riprendere il libro dedicato ai primi 50 anni del CAI di Lecco, pubblicato nel 2024. Un regalo che la Sezione ha voluto farsi per i suoi 150 anni, rovistando negli archivi, finalmente ordinati ed accessibili, e in vecchie pubblicazioni quasi dimenticate.

Un viaggio con i padri nobili del nostro CAI: Antonio Stoppani, Mario Cermenati, Giovanni Pozzi, Giuseppe Ongania e tanti altri meno noti, partiti dalle nostre montagne per arrivare alla scoperta e all’ esplorazione delle Alpi, intanto che la Sezione cresceva in consistenza e in esperienze.

E al racconto, delle parole poco alla volta, si affianca quello delle immagini, come se una copia slegata del libro venisse gettata sul tavolo e dal mazzo si estraessero quindici immagini.

Quindici appigli per esplorare, leggere, rileggere. Soprattutto per capire.Con la serena certezza che solo questo lungo, complesso e affascinante percorso spieghi la forza e la durata del legame profondo e inestricabile che i lecchesi hanno saputo stringere prima con le loro montagne e poi con le montagne di tutto il mondo.

La mostra è dedicata alla memoria di Mariarosa Frigerio, bibliotecaria della Sezione.

Inaugurazione venerdì 17 aprile ore 18 presso la Torre Viscontea di Lecco.