Monti Sorgenti: con la mostra Xtremes si alza il sipario sulla nuova rassegna

L’alpinista Matteo Della Bordella in versione fotografo con la compagna Arianna Colliard

Il racconto di viaggi incredibili, che uniscono la ricerca alpinistica ad una profonda riflessione culturale

LECCO – Esplorazione agli estremi del Pianeta: dalla Groenlandia e l’Isola di Baffin alla Patagonia argentina e cilena. Sarà la Torre Viscontea ad ospitare l’esposizione di punta della XII edizione di Monti Sorgenti: “XTREMES: NORTH Groenlandia – Isola di Baffin- SOUTH Patagonia” con gli incredibili scatti di Matteo Della Bordella e della sua compagna Arianna Colliard, antropologa, alpinista e video maker.

La mostra racconta le ultime spedizioni alpinistiche di Della Bordella. Le fotografie da un lato colgono l’ambiente estremo e le pareti verticali affrontate durante le sue scalate, e dall’altro offrono uno sguardo culturale e sociale sui luoghi attraversati. Ne nasce il racconto di viaggi incredibili, che uniscono la ricerca alpinistica ad una profonda riflessione culturale. La mostra è stata curata da Arianna Colliard e Gabriele Accornero.

Così gli assessori alla Cultura e all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Simona Piazza e Giovanni Cattaneo: “Ospitiamo con piacere questa mostra, che rende omaggio all’alpinismo e ai suoi luoghi più estremi, alle loro culture e alle popolazioni che li abitano. L’impegno, il coraggio e la determinazione che stanno alla base delle imprese più avventurose, sono valori cardine della cultura delle montagne, che con questa esposizione rivelano tutta la loro bellezza e attrattività”.

Matteo della Bordella, classe 1984, è uno dei più forti alpinisti a livello italiano e internazionale. Esponente di punta dei Ragni di Lecco, di cui è stato presidente, con il suo stile essenziale e leggero, ha aperto vie ad alta difficoltà sulle pareti più remote e complesse del pianeta. Arianna Colliard vanta una lunga esperienza come guida di viaggi e trekking in India, Marocco, Turchia e Nord Europa.

L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 21 aprile alle 18 a Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre 22, con un piccolo evento che vedrà la presenza di: Mauro Gattinoni Sindaco di Lecco; Giovanni Cattaneo Assessore all’Attrattività territoriale; Simona Piazza Assessora a Cultura e coesione sociale; Barbara Cattaneo Direttore del Sistema Museale Urbano Lecchese; Matteo Della Bordella; Arianna Colliard; Emilio Aldeghi presidente Cai Lombardia e coordinatore “Monti Sorgenti”; Adriana Baruffini Presidente Cai Lecco e altri protagonisti della mostra e della rassegna Monti Sorgenti. A seguire ci sarà la visita alla mostra in Torre Viscontea, in anteprima.

La mostra sarà aperta dal 21 aprile al 14 maggio 2023 con i seguenti orari: