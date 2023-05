Monti Sorgenti, con “Mountain bike in quota” si chiude la 12^ edizione

Raduno per appassionati di mountain bike a cura di Salta Foss del Gruppo Cai Lecco

Appuntamento a Barzio sabato 20 maggio alle 10 al piazzale della cabinovia di Bobbio

LECCO – Si chiude sabato 20 maggio l’edizione numero 12 della rassegna Monti Sorgenti organizzata dal Cai Lecco, dalla Fondazione Cassin e dai Ragni della Grignetta.

“Tutti in sella… mountain bike in quota”, questo il titolo dell’ultimo appuntamento con ritrovo alle ore 10 presso il piazzale della cabinovia di Barzio, in località la Piazza, 1 a Barzio (LC). Un raduno per appassionati di mountain bike a cura di Salta Foss del Gruppo Cai Lecco (possibilità di noleggio e-Bike presso B-Rent a un prezzo speciale ed esclusivo per l’occasione).

Dopo la salita in libertà sulla strada agro-silvo-pastorale fino ai Piani di Bobbio, ci saranno aperitivo e rinfresco in quota presso il Rifugio Lecco dalle ore 12.30 (casco obbligatorio, protezioni consigliate).