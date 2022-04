Monti Sorgenti invita tutti a teatro con “Eroi di Montagna”

Appuntamento venerdì 6 maggio alle 20.45 in sala Don Ticozzi a Lecco

Sul palco gli studenti dell’Istituto Scolastico don Carlo Gnocchi di Carate Brianza

LECCO – Una serata a teatro con Monti Sorgenti quella in programma venerdì 6 maggio alle 20.45 in sala Don Ticozzi (via Giuseppe Ongania, 4 a Lecco). In scena “Eroi di Montagna” di Andrea Carabelli. L’entusiasmante avventura dei più grandi scalatori delle Alpi. Il racconto della stagione eroica dell’alpinismo: a cavallo degli ultimi due secoli spiccano come cime le grandi imprese di Emilio Comici, Giusto Gervasutti, Ettore Castiglioni, Riccardo Cassin, Walter Bonatti.

“Li hanno definiti gli ultimi eroi della storia d’Italia. A noi piace considerarli uomini che hanno vissuto la vita in pienezza: con impeto e in contemplazione. Noi siamo pronti a farne rivivere le gesta!” Rappresentazione teatrale integralmente recitata dagli studenti dell’Istituto Scolastico don Carlo Gnocchi di Carate Brianza.