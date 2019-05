Monti Sorgenti, lunedì 20 maggio appuntamento con Tamara Lunger

A causa del meteo avverso saltano gli eventi in programma sabato

Monti Sorgenti torna lunedì 20 maggio con la fortissima alpinista Tamara Lunger

LECCO – Dopo l’inaugurazione del “Polo della Montagna”, lo staff di Monti Sorgenti comunica che a causa delle avverse previsioni meteo gli eventi previsti per sabato 18 maggio – lezione di yoga e capoeira a Campo de’ Boi e aperitivo musicale al Rifugio Stoppani con il gruppo Surfin’ Claire and the Whisky Rockers – sono annullati.

Monti Sorgenti dà quindi appuntamento al pubblico lunedì 20 maggio con la serata alpinistica realizzata in collaborazione con Fineco Bank che avrà come ospite Tamara Lunger.

Nata a Bolzano nel 1986, figlia di un noto scialpinista italiano, Tamara Lunger è la seconda donna italiana ad aver raggiunto la vetta del K2, 8.611 metri, nella storia dell’alpinismo. Poliedrica e sorridente, ha dedicato la sua vita allo sport ottenendo risultati eccellenti in diverse discipline, dall’atletica allo scialpinismo fino alla recente passione per il parapendio. Ma la sua vera e unica passione è l’alta quota: “Ogni momento che trascorro in montagna mi rende più consapevole di chi sono e più grata alla vita”.

L’appuntamento è alle ore 21 all’auditorium della “Casa dell’Economia” (via Tonale, 30 a Lecco).