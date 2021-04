Proseguono le serate on-line organizzate dal Cai “Riccardo Cassin” di Lecco

Appuntamento stasera, mercoledì 21 aprile, alle ore 21

LECCO – Dopo quella con Alberto Pirovano (Presidente del CAI di Lecco) e quella con Claudio Santoro (membro del GEO dei Seniores del CAI) è in programma la terza serata di Monti Sorgenti Off, dedicata a un incontro on-line (che si potrà vedere anche tramite youtube anche in differita) che avrà come relatore Bruno Marconi.

Il tema dell’incontro è: “Con il Cai in gruppo. Implicazioni psicologiche dell’attività escursionistica di gruppo in montagna”. Bruno Marconi, ex professore di matematica e fisica di laboratorio alle superiori, organizzatore di eventi scientifici e accompagnatore nelle visite del Centro di fisica nucleare del Gran Sasso, già Presidente della sezione Cai de L’Aquila e presidente del Comitato Escursionistico Regionale d’Abruzzo, ora residente ad Abbadia Lariana.

L’incontro si potrà vedere al seguente link: https://youtu.be/AYv6MCa6D-0