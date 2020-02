Appuntamento l’11 febbraio al Cai Lecco

La rassegna di montagna torna martedì

LECCO – Immagini e racconti di Annibale Rota per ricordare Giancarlo Valsecchi e ricreare l’atmosfera speciale delle escursioni da lui organizzate “che si facevano con qualsiasi tempo”. Erano spesso lunghe e impegnative e per questo molto gratificanti; si svolgevano in un clima di amicizia e condivisione.

L’appuntamento con una nuova serata di Monti Sorgenti Off è in programma alle ore 21 di domani, martedì 11 febbraio, in sede Cai Lecco (via Papa Giovanni XXIII, 11 nel rione di Castello).