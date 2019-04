Nuovo appuntamento, martedì 16 aprile, con Monti Sorgenti Off

Un’ora di filmati alcuni inediti, intervallati dalle interviste a persone che hanno conosciuto Bonatti

LECCO – Nuovo appuntamento con Monti Sorgenti Off domani sera, martedì 16 aprile, alle 20.45 nella sede del Cai Lecco “Riccardo Cassin” in via Papa Giovanni XXIII a Castello.

Nell’ambito della rassegna cinematografica “Walter Bonatti” dalla cineteca centrale del Cai ci sarà la proiezione di “Sfide: Walter Bonatti al di là delle nuvole” produzione Rai.

Una puntata emozionante del programma Sfide di Rai 3, che racconta personaggi ed eventi dello sport. Un’ora circa di filmati alcuni inediti, intervallati dalle interviste a persone che l’hanno conosciuto e accompagnato nella sua vita: la compagna Rossana Podestà, Reinhold Messner, Mauro Corona, Simone Moro, Renzino Cosson, Arnaud Clavel, Michele Serra.

Presentazione e commento di Nicoletta Favaron, regista, e Anna Masciadri, giornalista.