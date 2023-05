Monti Sorgenti sale al Rifugio Stoppanti per il concerto dei “Croccanti”

Domenica 7 maggio pomeriggio musicale “Franco Battiato tribute”

Ospite d’eccezione Sara Bonfanti che ha percorso in solitaria i circa 8000 Km del Sentiero Cai Italia

LECCO – Monti Sorgenti sale in quota, l’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 7 maggio al Rifugio Stoppani (concerto ore 16, ritrovo alle ore 15 al piazzale della funivia di Erna). Ai piedi del Resegone è in programma un tributo a Franco Battiato con il noto gruppo lecchese “I Croccanti”.

Fanno scorrere la musica con freschezza e croccantezza; sfrontati, ironici, liberi… decisamente bravi. Il lato migliore dei “Croccanti” è il live e il loro progetto sulle canzoni di Franco Battiato ha riscontrato riconoscimenti in ogni esibizione. Riproporlo al Rifugio Stoppani sarà uno stimolo in più per tutti, musicisti e spettatori. Una piccola fatica il salire al rifugio del Cai Lecco per immergersi negli infiniti spazi di Franco Battiato riannodando il suo percorso musicale aprendo le ali, scendendo in picchiata e atterrando meglio di aeroplani.

Madrina della giornata e ospite d’onore la meratese Sara Bonfanti, escursionista ed alpinista che ha percorso in un’unica soluzione e in solitaria i circa 8000 Km del Sentiero Cai Italia.

