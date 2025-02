Monti Sorgenti. Ultimo appuntamento del ciclo dedicato al cammino e ai cammini

Dopo i primi due incontri con Maria Corno e Silvia Tenderini, si chiude con Maurizio Zambelli

Martedì 4 marzo alle 21 presso la sede del Cai di Lecco

LECCO – Martedì 4 marzo alle 21 presso la sede del Cai di Lecco (via Papa Giovanni XXIII, 11) si terrà l’ultimo appuntamento della trilogia sul cammino che ha inaugurato Monti Sorgenti 2025. Protagonista Maurizio Zambelli con il suo libro “L’equilibrio dinamico” (Independently published 2024)

Un viaggio intorno al mondo su montagne, ghiacciai remoti, deserti sabbiosi, strade sterrate e a volte asfaltate; a piedi o con gli sci, raccontato nel diario di un valsassinese che riporta le emozioni, le sensazioni e i ricordi di 35 anni di avventure.

Una vita trascorsa facendo convivere passioni, lavoro e spirito di avventura, in un bilancio positivo e maturo con il vivere quotidiano. Testo trascritto, nei limiti del possibile, dagli appunti di viaggio per mantenere l’intensità dei ricordi. Uno scatto di copertina in bianco e nero per cogliere l’essenza delle cose. Fotografie e filmati accompagneranno questa serata davvero imperdibile (ingresso libero).