Natale 2023, le fiaccolate dell’antivigilia tornano a splendere sulle montagne

Tutti gli appuntamenti in programma sabato 23 dicembre

Dal San Martino alla Rovinata, dal Cornizzolo al Moregallo…

LECCO – La tradizione delle fiaccolate dell’Antivigilia di Natale tornerà a far brillare le montagne lecchesi. Ecco gli appuntamenti in programma sabato 23 dicembre e non solo…

Per segnalare altre fiaccolate potete scrivere a redazione@lecconotizie.com con tutti i riferimenti dell’evento.

Sabato 23 dicembre