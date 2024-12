Natale 2024, le montagne tornano a brillare con le fiaccolate dell’antivigilia

Tutti gli appuntamenti in programma lunedì 23 dicembre

Dal San Martino alla Rovinata, dal Cornizzolo al Moregallo…

LECCO – La tradizione delle fiaccolate dell’Antivigilia di Natale tornerà a far risplendere le montagne lecchesi. Ecco gli appuntamenti in programma lunedì 23 dicembre e non solo…

Per segnalare altre fiaccolate potete scrivere a redazione@lecconotizie.com con tutti i riferimenti dell’evento.

Domenica 22 dicembre 2024

MONTE CORNIZZOLO – 25^ fiaccolata al monte Cornizzolo organizzata dalla Società Escursionisti Civatesi e dal Gruppo Alpini di Civate. Diversi i punti di ritrovo in quota: Civate località Pra Piott (sentiero 11) ore 18.45; Suello località Alpett ore 18.45; Eupilio Monte Pesora (cresta sopra Piantone) ore 18.45. Inizio fiaccolate in quota ore 19. Alle 20 verrà celebrata la messa alla Chiesetta degli Alpini. Al termine della celebrazione presso il Rifugio Marisa Consigliere trippa (dando la precedenza a chi ha partecipato alla fiaccolata. Vin brulè, panettone e pandoro per tutti, parte del ricavato sarà devoluto per iniziative benefiche. Le fiaccole verranno distribuite ai punti di partenza sopraindicati, è fortemente consigliato portare una torcia elettrica con batterie di scorta e indossare abbigliamento e calzature adeguate.

Lunedì 23 dicembre 2024