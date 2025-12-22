Natale 2025. Fiaccolate dell’antivigilia, le montagne lecchesi tornano a brillare

Tutti gli appuntamenti in programma lunedì 23 dicembre
Dal San Martino alla Rovinata, dal Cornizzolo al Moregallo…
LECCO – La tradizione delle fiaccolate dell’Antivigilia di Natale tornerà a far risplendere le montagne lecchesi. Ecco gli appuntamenti in programma lunedì 23 dicembre e non solo…
Martedì 23 dicembre 2025
- MONTE CORNIZZOLO – 26^ fiaccolata al monte Cornizzolo organizzata dalla Società Escursionisti Civatesi e dal Gruppo Alpini di Civate. Diversi i punti di ritrovo in quota: Civate località Pra Piott (sentiero 11) ore 18.45; Suello località Alpett ore 18.45; Eupilio Monte Pesora (cresta sopra Piantone) ore 18.45. Inizio fiaccolate in quota ore 19. Alle 20 verrà celebrata la messa alla Chiesetta degli Alpini. Al termine della celebrazione presso il Rifugio Marisa Consigliere trippa (dando la precedenza a chi ha partecipato alla fiaccolata. Vin brulè, panettone e pandoro per tutti, parte del ricavato sarà devoluto per iniziative benefiche. Le fiaccole verranno distribuite ai punti di partenza sopraindicati, è fortemente consigliato portare una torcia elettrica con batterie di scorta e indossare abbigliamento e calzature adeguate.
- BAITA DI BONGIO (Ballabio) – Il Cai Ballabio organizza la fiaccolata di Natale alla Baita di Bongio. Ritrovo è alle ore 18.30 in piazza Hillion (municipio) e partenza della fiaccolata alle 18.40. Alla Baita di Bongio scambio di auguri con la tradizionale trippa, pasta, thè, cioccolata e panettone. Per motivi di sicurezza non sono ammesse fiamme libere ma occorre dotarsi di torce e frontalini elettrici.
- SAN MARTINO – Fiaccolata natalizia al San Martino organizzata dal Gruppo Alpini Monte Medale Rancio e Laorca. Ore 20 partenza fiaccolata (arrivare muniti di torcia) da via Quarto, alle ore 21 Santa Messa alla cappellina bianca. La Baita Riccardo Piazza, invece, sarà chiusa per tutto il giorno.
- PESCATE (San Michele) – Tradizionale fiaccolata di Natale a San Michele, organizzata dal Gruppo Alpini Pescate con ritrovo presso il sagrato della chiesa di Pescate alle 19.45 e partenza prevista per le 20, il percorso si snoda sul sentiero della via Crucis (40 minuti). All’Arrivo a San Michele visita del presepe e brindisi. Poi, alla baita Amici di Pescate, dalle ore 19.30 la tradizionale trippa (prenotazione obbligatoria 331 7844489 – ore pasti). La trippa si farà anche se, in caso di maltempo, venisse annullata la fiaccolata (trippa, pane, vino e caffè a 12 euro). L’intero ricavato sarà interamente devoluto, come sempre, all’hospice Il Nespolo di Airuno che opera per l’assistenza ai malati terminali.
- VERCURAGO (Cappella degli Alpini) – “Fiaccolata alla Chiesa della Valletta di Somasca” organizzata dal Gruppo Alpini Vercurago. Ritrovo alle ore 20.15 presso il parcheggio della scuola primaria di Vercurago. Arrivo alla Chiesa della Valletta di Somasca dove verrà celebrata la Santa Messa da Padre Enrico Corti. Al termine rinfresco e scambio di auguri.
- LECCO (Belledo e Germanedo) – 28^ incontro natalizio con il Gruppo Alpini Monte Resegone di Belledo. Ritrovo ore 20.30 in piazza della chiesa a Belledo e ore 20.45 in piazza della chiesa a Germanedo per raggiungere il Santuario della Rovinata. Dopo un piccolo ringraziamento nel Santuario, seguirà lo scambio degli auguri sul sagrato con vin brulè e panettone, inoltre la possibilità di gustare la tradizionale “trippa del crotto” e “polenta taragna” presso la nostra baita degli alpini. Per chi volesse partecipare si consiglia di munirsi di torcia elettrica, abbigliamento e calzature adeguate.
- MONTE MAGNODENO – Il Gruppo Alpini di Maggianico e Chiuso organizza la fiaccolata e la trippata dell’Anta in vetta al monte Magnodeno (trippata a partire dalle ore 12). Fiaccolata ore 18 ritrovo a Camposecco.
- MEDALE – La via Cassin sulla parete del Medale il 23 dicembre sarà illuminata grazie ad un gruppo di giovani alpinisti lecchesi che posizionerà le luci lungo l’itinerario. Illuminata anche la Ferrata del Medale grazie al Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca.
- MALGRATE (Pian Sciresa) – Fiaccolata di Natale con gli Amici di Pian Sciresa. Ore 19.15 ritrovo in piazza Garibaldi e distribuzione fiaccole. Ore 19.30 partenza fiaccolata accompagnati dal suono degli zampognari. All’arrivo tè caldo a seguire la Santa Messa celebrata da don Andrea. Al termine scambio di auguri (quota di partecipazione 10 euro comprensiva di torcia, trippa o panettone, the caldo, vin brulè. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza).
- VALMADRERA (Monte Moregallo) – Tradizionale fiaccolata lungo l’impegnativa Cresta Osa illuminata ad hoc per l’occasione. Si tratta del percorso con impianto fisso più lungo, attrezzato con 500 metri di cavi e lampadine. L’accensione è prevista dopo il tramonto. Due le opzioni di salita, lungo la via Osa (3° obbligato e tratti di 4°), percorribile dalle 17.30 in avanti o lungo uno dei diversi sentieri che portano in cima al Moregallo, dove ci si scambierà gli auguri.
- MANDELLO DEL LARIO (Manavello) – Fiaccolata sul Manavello e accensione della cometa a cura del Gruppo Amici di Luzzeno. Il ritrovo è fissato tra le ore 19.30 e le 20 in frazione Rongio per la distribuzione delle fiaccole (offerta libera). In cima ci sarà l’accensione della stella cometa e scambio di auguri con the caldo, vin brulè e una fetta di panettone. Importante: indossare abbigliamento adatto alla montagna e munirsi di torcia per il ritorno.
- AIRUNO – Il Gruppo Alpini di Airuno e l’associazione “Amici di Tino” organizzano una fiaccolata da Airuno ad Aizurro. Ritrovo alla stazione ferroviaria alle ore 19.30.
- GALBIATE – Tradizionale ritrovo al Monte Barro. Ore 19 Santa Messa (eremo); ore 19.30 vin brulè (eremo), a seguire per chi lo desidera camminata autonoma alla croce. Presso il ristoro dell’Eremo busecca in compagnia.