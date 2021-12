Da sempre legato alla società sportiva, l’alpinista ha ricevuto la tessera di socio onorario

“Dopo la civica benemerenza, ci è sembrato doveroso ringraziare Maresi per il suo prezioso operato”

LECCO – Dopo la civica benemerenza, Giuliano Maresi (alpinista e Ragno che ha letteralmente riportato alla luce il tratto del Sentiero del Viandante tra Lecco e Abbadia) è stato premiato anche dall’Aurora San Francesco, società sportiva a cui è legato da lungo tempo.

L’occasione giusta per consegnargli la tessera di socio onorario è stata la tradizionale festa di Natale che ogni anno la società sportiva del presidente Francesco Mori celebra prima con una Messa presso la chiesa dei Cappuccini e poi con lo scambio di auguri in oratorio.

Durante la festa, svolta lunedì sera, è stato rivolto un sentito ringraziamento a Giuliano Maresi in particolare dalla sezione Montagna rappresentata dal responsabile Claudio Trezzi: “A seguito dell’assegnazione della civica benemerenza che abbiamo sostenuto come gruppo Aurora, ci sembrava doveroso ribadire il nostro ringraziamento a Maresi in virtù dello stretto legame con la nostra associazione ma soprattutto per quanto fatto a partire dal Sentiero dei Pizzetti per giungere fino al Sentiero del Viandante. Ci tenevamo a sottolineare con un piccolo gesto l’importanza del suo operato”.

Dopo la messa, la serata è proseguita presso il tendone dell’oratorio, un momento importante e fortemente voluto dall’Aurora San Francesco che conta un migliaio di soci e, attraverso l’attività sportiva, nelle sue diverse sezioni, svolge un importante ruolo educativo soprattutto per i giovani della città di Lecco. E, proprio per questo, siamo sicuri che Giuliano Maresi potrà essere un ottimo esempio e fonte d’ispirazione per i più piccoli che amano la montagna!

(Ringraziamo Matteo Ratti per le fotografie)