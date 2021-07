Sabato 17 Luglio alle ore 20.30 al Parco Grignetta

Presenti anche il coro I Vous de la Valgranda e alcuni alpinisti che hanno ripetuto la via

BALLABIO – Sarà Luigino Airoldi, ultimo protagonista della spedizione lecchese del 1961 al Mount McKinley, il protagonista della serata organizzata dalla sottosezione Cai di Ballabio. L’appuntamento è stato organizzato nell’anniversario dei 60 anni della prima salita guida da Riccardo Cassin. Oltre a Cassin e Airoldi la squadra era formata da Gigi Alippi, Jack Canali, Romano Perego e Annibale Zucchi.

La serata è in programma sabato 17 Luglio alle ore 20.30 al Parco Grignetta Ballabio

(in caso di maltempo nella palestra comunale di via Roccolo 8). Con la partecipazione dell’alpinista e Ragno di Lecco Luigino Airoldi, interverranno all’evento la giornalista Sara Sottocornola, il coro I Vous de la Valgranda, gli alpinisti ripetitori della via Franco

Dobetti, Bruno Rota, Bruno Dossi e Fabio Valseschini. Ospiti gli amici del Cai Oderzo.