Nuovo itinerario di sei tiri con attacco dal Sentiero dei Pizzetti

“Dedicata agli amici che non ci sono più”

LECCO – Si chiama ‘Orologio senza tempo’ ed è la nuova via aperta a fine ottobre da Ivo Ferrari sul San Martino. Si tratta di sei tiri chiodati fix, 165 metri di sviluppo (difficoltà VI+), con attacco nei pressi del Sentiero dei Pizzetti.

“Sappiamo tutti che il Monte San Martino non è del tutto sano ma riserva le sue sorprese” ha raccontato l’alpinista, di origine bergamasche ma lecchese di adozione. “Tenevo d’occhio la linea da un po’ di tempo poi ho deciso di salire. In totale ci abbiamo messo tre giorni: insieme a Federica Maslowsky, la mia compagna, abbiamo messo i chiodi e ripulito da sassi e erbacce, dove possibile, per consentire la ripetizione”.

‘Orologio senza tempo’ è dedicata agli amici scomparsi come ha spiegato Ferrari: “Io non sono più molto giovane, ma sono qui, lo stesso non possono dire alcuni dei miei amici, purtroppo scomparsi chi in montagna, chi per malattia. La via è dedicata a loro: non vi ho mai dimenticati”.

Qui alcune informazioni sull’avvicinamento e la discesa. La relazione completa si può trovare sul profilo facebook di Ferrari.

Avvicinamento: dalla falesia Muro Nascosto prendere il sentiero del Canalone ai Pizzetti, poco prima della catene attraversare a destra per 20 metri circa e salire il breve canale (segni evidenti di passaggio) per poi arrivare all’attacco della via.

Discesa: al termine della via si sale con attenzione il bosco verticale per una trentina di metri puntando alle rocce di sinistra. In traverso sotto le rocce si arriva sul sentiero dei Pizzetti pochi metri prima della panchina dedicata a Lorenzo Mazzoleni.