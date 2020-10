San Martino, sul sentiero Silvia compaiono nuovi ‘bolli’ rossi. La segnalazione

Un’escursionista di passaggio ha notato i segni rossi sulle rocce del sentiero

“Mi sembra una segnaletica un po’ esagerata”

LECCO – “L’altro giorno sono andata a fare una passeggiata in San Martino, percorrendo il sentiero Silvia che dalla cappelletta sale fino alla croce posto in vetta non ho potuto fare a meno di notare, in alcuni punti, un eccesso di segnaletica rossa sulle rocce. Sono segni nuovi, perché non li avevo mai visti prima”.

La segnalazione, con tanto di fotografie, arriva da un’escursionista, che ha commentato: “Mi pare un po’ eccessivo, considerando che il sentiero è molto frequentato e ben segnalato. Inoltre l’impatto della pittura rossa è significativo, insomma balza all’occhio e non se ne capisce la necessità”.