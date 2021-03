Anche il pubblico potrà votare le immagini del calendario 2020

Quest’anno ci sarà anche una particolare sezione dedicata ai bambini fino ai 12 anni

GALBIATE – Per il secondo anno il Parco Monte Barro organizza un concorso fotografico aperto a tutti per catturare le immagini che illustreranno il nuovo Calendario 2022. Il tema proposto è “Monte Barro: la forza degli elementi”: la sensibilità di ogni fotografo dovrà catturare immagini che rimandano ad ognuno dei 4 elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco) in modo assolutamente personale e soggettivo. Quest’anno viene proposta anche una sezione particolare dedicata ai bambini fino ai 12 anni, che verranno premiati, come i vincitori mensili, con pubblicazioni del Parco a fine concorso.

La giuria

La giuria sarà composta da: Federico Bonifacio – Vicepresidente Parco Monte Barro; Enrico Castelnuovo – Consigliere Parco Monte Barro; Antonio Bossi – Responsabile servizi educativi Parco Monte Barro; Dario Acciaretti – Presidente Associazione Passione Fotografia Galbiate; Gianni Lococciolo – Presidente FotoClub Libero Pensiero di Lecco; Raffaele Bonuomo fotografo di professione. I giurati avranno il compito di votare ogni mese, da aprile a luglio, le 3 fotografie che riterranno migliori e che verranno pubblicate sul sito e sulle pagine Facebook e Instagram del Parco.

Ogni mese sarà dedicato ad un elemento: iniziamo con aprile (acqua), maggio (aria), giugno (terra) e per finire luglio (fuoco). A fine concorso sarà data la possibilità al pubblico di votare la foto più gradita, che occuperà una posizione di rilievo nel calendario 2022 del Parco Monte Barro. “Grazie a tutti i fotografi che vorranno partecipare per aiutarci a mostrare la bellezza del nostro Parco Monte Barro”.

IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO