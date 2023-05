Larcher, Giordani e Della Bordella gli ospiti del quarto episodio del podcast

“Il format sta incuriosendo anche perché niente è preparato, non c’è mai una scaletta, non ci sono filtri e vincoli”

LECCO – Nei giorni scorsi è uscito il quarto episodio del podcast Parole Verticali: un viaggio nella storia e nel mito della Sud della Marmolada, la Parete d’Argento, con tre giganti come Rolando Larcher, Maurizio Giordani e Matteo Della Bordella. Parole Verticali è un podcast prodotto dai Ragni di Lecco; ideato, filmato e montato da Yuripalmamediaproduction.com.

A intervistare gli ospiti in questo episodio è il Ragno di Lecco Fabio Palma: “Un format progettato affinché diventi un riferimento storico ma nello stesso piacevole e divertente intrattenimento su soggetti di alpinismo e arrampicata. La sorpresa è che coloro che invitiamo, tutti importantissimi e grandi nell’argomento, si fanno volentieri centinaia di chilometri per una semplice chiacchierata. Il format sta quindi incuriosendo anche perché niente è preparato, non c’è mai una scaletta, non ci sono filtri e vincoli”.

Pareti Verticali è realizzato con il supporto di Rock Experience, Scarpa Spa e CAMP 1889 – Outdoor.