Piani d’Erna, al via i lavori per valorizzare alcuni dei percorsi più battuti

Interventi all’esterno della stazione a monte, verso la croce e il rifugio Marchett

Prenderanno il via lunedì prossimo, salvo ritardi causati da condizioni meteo avverse

LECCO – Prenderanno il via lunedì prossimo, salvo ritardi causati da condizioni meteo avverse, i lavori di manutenzione ordinaria ai Piani d’Erna. Si tratta di interventi attesi, che puntano a migliorare la sicurezza e la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della città di Lecco, una piattaforma che sempre di più rivela la sua vocazione turistica, rivolgendosi a una platea variegata di amanti della montagna, appassionati e famiglie, lecchesi e non.

I lavori interesseranno l’area esterna a monte dell’impianto funiviario, il camminamento che conduce alla croce panoramica e la strada carrabile che porta al rifugio Marchett, mete tra le più frequentate del comprensorio, specie in estate e da visitatori di ogni età.

A seguito del sopralluogo tecnico effettuato con la ditta esecutrice, è stato definito un intervento mirato a restituire piena funzionalità e decoro al contesto e ai percorsi. Si partirà dalla sistemazione delle buche nell’area esterna alla stazione e dal completo ripristino dello scivolo in cemento, danneggiato dal tempo e dalle intemperie, per garantire la sicurezza dei fruitori del comprensorio, oltre che il decoro. Lungo la scalinata che conduce alla croce si interverrà sui sottoservizi dove sono presenti alcuni condotti oggi usurati. Infine, la strada carrabile verso il rifugio Marchett sarà ricaricata con nuova ghiaia, per ridurre al minimo le criticità determinate dalle buche e dalle irregolarità del camminamento, rendendo più confortevole al transito dei veicoli e stabile un percorso molto frequentato, specie in estate.

I lavori, affidati alla ditta Pozzi Virgilio Strade Srl, rientrano nel più ampio programma di cura e valorizzazione della piattaforma dei Piani d’Erna.