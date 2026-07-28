Piani di Artavaggio. Grande partecipazione alla festa per i 100 del Rifugio Sassi-Castelli

Domenica scorsa la Società Escursionisti Lecchesi ha organizzato l’evento per celebrare lo storico traguardo

“E’ andato tutto molto bene e siamo felici che in tanti abbiamo voluto festeggiare con noi”

LECCO – La festa per i 100 anni del Rifugio Sassi-Castelli è stata un successo. Domenica scorsa soci, amici ed escursionisti sono intervenuti numerosi ai Piani di Artavaggio per partecipare all’evento organizzato dalla Società Escursionisti Lecchesi, associazione proprietaria del rifugio.

“E’ andato tutto molto bene e siamo felici che in tanti abbiamo voluto festeggiare con noi l’importante traguardo raggiunto dalla storica struttura – ha detto il presidente Mauro Colombo -. Fondamentale il meteo con le previste piogge che, alla fine, non sono arrivate. Dopo la Messa nella chiesetta dei Piani di Artavaggio, i rifugisti e lo staff hanno preparato un sontuoso pranzo. Ad allietare il tutto le note musicali di Lorenzo e della sua band”.