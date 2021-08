Piani Resinelli. Il 18 e 28 agosto visita guidata con Alberto Benini

Un’estate da vivere nel cuore delle Grigne

Ritrovo e partenza dal piazzale delle Miniere

PIANI RESINELLI – Continuano gli appuntamenti della rassegna turistico culturale: Un’estate da vivere nel cuore delle Grigne, che prevede una serie di iniziative, a partecipazione gratuita ai Piani Resinelli.

Il 18 e il 28 di agosto (dalle 16 alle 18) sono in programma due visite per scoprire la storia dei Piani in compagnia di Alberto Benini, profondo conoscitore dei Resinelli e delle loro vicende. I Piani Resinelli infatti (a partire dal loro antico nome di “Roccoli Resinelli”) sono un crocevia di storie e testimonianze sulla caccia, l’estrazione mineraria, il taglio dei boschi, il nascente turismo e un alpinismo che faceva qui, fra le cuspidi della Grignetta, le prove generali per diventare grande.

Attraverso la visita ad alcune testimonianze di queste attività si cercherà di ripercorrere lo sviluppo di questa località così peculiare, incastrata fra il lago e la Grignetta. Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere – Piani dei Resinelli. Prenotazioni: cultura@comunitamontana.lc.it.