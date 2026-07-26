Resinelli, in tanti per la serata dedicata all’indimenticato Lorenzo Mazzoleni

Una iniziativa promossa in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa dell’alpinista lecchese

Un video inedito e le testimonianze di amici e compagni di montagna

PIANI RESINELLI – Grande successo per la serata dedicata a Lorenzo Mazzoleni. Ieri, in tanti hanno affollato la sala del Centro Servizi Marco e Pietro Della Santa (l’evento non è stato organizzato all’esterno per il timore di possibili piogge) per vedere il video inedito e sentire le testimonianze di amici e compagni di montagna dell’indimenticato Lorenzo Mazzoleni.

Protagoniste l’Associazione Namasté e l’Associazione Amici di Lorenzo che hanno dato vita all’iniziativa “Lorenzo vive ancora”, promossa in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa. A guidare l’incontro è stato Alberto Benini, storico dell’alpinismo, chiamato a presentare e moderare gli interventi.

Ma il ricordo non si conclude alla bella serata di ieri. Dal 18 al 31 luglio, infatti, la Sala Informazioni Turistiche dei Piani Resinelli ospiterà una mostra fotografica dedicata all’alpinista, il cui sguardo, come affermano gli organizzatori, “continua a salire”.

(Ringraziamo Giancarlo Airoldi per le fotografie)