Piani Resinelli. Mascherine e rifiuti lungo la passeggiata del Belvedere

L’appello di un lettore che esorta a una maggior attenzione

“Frequento spesso quel luogo e purtroppo lo spettacolo è desolante…”

PIANI RESINELLI – “E’ importante sensibilizzare le persone e far capire che (posto che è sbagliato sporcare anche lì) non si tratta di una comune strada di città dove gli addetti passano e puliscono”.

Inizia così la segnalazione di un lettore, Paolo Galeazzi alias Nacio2000, che spesso frequenta il Parco Valentino e la passeggiata al belvedere dei Piani Resinelli: “La nuova passerella panoramica porta ogni fine settimana centinaia di turisti lungo quel sentiero, ma la conseguenza negativa è l’aumento di rifiuti. Io stesso nei giorni scorsi mi sono armato di sacco e guanti per raccogliere decine di mascherine e numerose cartacce. Anche per quanto riguarda le deiezioni canine rimango stupito del fatto che tanti le raccolgono e le insacchettano per poi abbandonarle lungo il sentiero o all’inizio della strada che porta al parco. E’ un vero peccato perché in fondo basterebbe un po’ di attenzione in più da parte di chi frequenta questa luogo bellissimo”.

Pur essendo a due passi dalla città, in pochi minuti ci si trova su un sentiero in mezzo al bosco e la buona norma vorrebbe che ognuno riporti a valle (in questo caso ai Piani Resinelli) i propri rifiuti ma, a quanto pare, non sempre è così. Sempre lungo il sentiero, poi, è stato anche sradicato un cartello e gettato in mezzo al bosco.

“Frequento spesso quel luogo, è la mia pulizia mentale, ossigeno fuori dalla città e purtroppo lo spettacolo è desolante… e pensare che basterebbe così poco!”