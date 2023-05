Pilates… Yoga, Yoghi e Yogurt: un pomeriggio tra sport e natura

Domenica 14 maggio, a Campo de’ Boi, pilates e yoga rispettivamente con Clarissa David e Cecilia Corti

Quest’anno ci saranno anche proposte di svago per bambini su temi ambiente e sostenibilità e una golosa merenda a base di yogurt

LECCO – Torna anche quest’anno l’apprezzato appuntamento (un must del programma di Monti Sorgenti) con pilates e yoga a Campo de’ Boi con Clarissa David e Cecilia Corti. Ritrovo domenica 14 maggio alle ore 14 al piazzale della funivia (località Versasio) per una breve passeggiata verso Campo de’ Boi (per yoga e pilates è consigliabile portare il tappetino o una coperta).

Clarissa David proporrà pilates: laureata in scienze motorie presso l’Università Cattolica di Milano e diplomata in massoterapia Mcb, insieme al marito Marco Milani gestisce a Lecco il centro “Lo studio” dove insegna pilates. Collabora da molti anni con società sportive locali. Cecilia Corti proporrà yoga: istruttrice di Odaka Yoga certificata RYT. Con Anna Dell’Era ha fondato “Odaka Yoga Lecco” in cui propongono corsi di yoga, ascolto e consapevolezza del respiro e introduzione alla meditazione.

L’appuntamento quest’anno propone due novità: Yoghi, proposte di svago per bambini su temi ambiente e sostenibilità e yogurt, al termine una golosa merenda per tutti a base di yogurt offerto da Agriturismo Deviscio.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI MONTI SORGENTI 2023