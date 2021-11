Non solo alpinismo: domenica 14 novembre si comincia con Andrea Vitali e il suo nuovo libro

Tre serate dedicate alla montagna, il 1° dicembre gran finale con il Premio Stile Alpino

LECCO – Il Lecco Mountain Festival torna con una formula tutta nuova: non più le serate concentrate in un’unica settimana, bensì quattro appuntamenti spalmati in un mese. A spiegare la ragione di questa nuova scelta è il direttore del festival Andrea Gaddi: “Purtroppo ci siamo accorti che, con un calendario troppo fitto, avevamo serate che facevano registrare il tutto esaurito e magari, il giorno successivo, altri eventi in cui c’erano meno persone penalizzando così l’ospite di turno. Da qui l’idea di organizzare una serata alla settimana per quattro settimane in modo da non stancare il pubblico”.

La prima edizione nel 2019, poi il “mezzo stop” nell’anno della pandemia con una edizione registrata senza pubblico e trasmessa in tv e quest’anno il ritorno alla normalità per un festival che guarda fortemente alla montagna ma vuole aprirsi al territorio con uno sguardo più ampio.

“Proprio in quest’ottica il festival si aprirà domenica 14 novembre alle ore 11 con un ospite d’eccezione: lo scrittore bellanese Andrea Vitali che per la prima volta a Lecco presenterà il suo ultimo romanzo ‘La gita in barchetta’ di Garzanti Editore. L’evento, in programma a Palazzo del Commercio (piazza Garibaldi a Lecco) è organizzato in collaborazione con Confcommercio Lecco e Libraccio“.

Dopo questo piccolo excursus letterario, sarà una vera e propria full immersion di montagna con tre serate che si svolgeranno tutte all’auditorium della Casa dell’Economia (via Tonale) con inizio alle ore 21. Giovedì 18 novembre si comincia con la serata-evento “La Sud del McKinley” sui 60 anni della scalata al McKinley, spedizione Città di Lecco 1961 guidata da Riccardo Cassin. Alcuni spezzoni dei filmati originali della scalata del 1961, con la collaborazione della Fondazione Cassin, verranno rimontati ad hoc per la serata che sarà presentata dal noto giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari.

Giovedì 25 novembre si prosegue con la proiezione di “Fratelli si diventa”, film di 50 minuti su Walter Bonatti raccontato da Reinhold Messner. La serata sarà presenta da Alessandro Filippini, giornalista della Gazzetta dello Sport e coregista del film. Mercoledì 1° dicembre il gran finale (prenotazione obbligatoria a partire dal 20/11) con la Premiere del documentario dei Ragni di Lecco sulla storia dell’arrampicata al Buco del Piombo (Erba) e la consegna del Premio Stile Alpino. Il documentario, commissionato da Acel Energie e prodotto da Unica Tv, parlerà di questo particolare luogo con le sue pareti strapiombanti in un gioco di vertigini ed equilibri. Dai Walter Bonatti e Andrea Oggioni, alle nuove generazioni di alpinisti rappresentate da Simone Pedeferri, Luca Schiera e Stefano Carnati passando per le testimonianze di Elio Scarabelli e Graziano Bianchi.

Premio Stile Alpino

Il Lecco Mountain Festival si chiuderà con la consegna del Premio Stile Alpino che torna con qualche novità: “Abbandoniamo la divisione tra ‘Premio Rock’ e ‘Premio Alpinistico’ per concentrarci su un’unica categoria dove, prima di tutto, sarà valutato lo stile alpino – ha spiegato Andrea Gaddi -. Lo stile prima di tutto, quindi, decreterà il vincitore tra i tre finalisti della serata precedentemente selezionati dalla giuria tra 25 salite realizzate tra il 1° novembre 2020 e il 31 agosto 2021″.

La giuria è formata da Riccardo Milani (presidente Gruppo Gamma), Fabio Palma (ex presidente Gruppo Ragni), il valtellinese Giuseppe “Popi” Miotti, il bergamasco Ennio Spiranelli e il trentino Maurizio Giordani, tutti nomi che non hanno bisogno di presentazione in ambito alpinistico.

I partner del Festival

Gli sponsor: Ande, Sport Specialist, Camp, Fiocchi Munizioni. Partner istituzionali: Confcommercio Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Comune di Lecco. Partner: Gruppo Ragni di Lecco, Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma, Fondazione Cassin. Tutte le informazioni su leccomountainfestival.com.