Raduno al Pizzo Suretta: il 32esimo organizzato dal CAI Strada Storta

Il tradizionale appuntamento di sci alpinismo al Pizzo Suretta

Una giornata che il CAI Strada Storta dedica al ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo

LECCO – Come da tradizione nella prima domenica del mese di maggio si è svolto il 32° raduno di scialpinismo al pizzo Suretta (3027 m, Monte Slpuga – Valchiavenna).

Il 7 maggio è stata una giornata commemorativa per il CAI Strada Storta, che da più di 30 anni organizza il noto raduno scialpinistico in ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo, amici e soci della sottosezione scomparsi prematuramente a causa di una valanga durante una gita scialpinistica al Pizzo Suretta.

La manifestazione, negli anni, è diventata per la Strada Storta un importante evento di aggregazione, che ha richiamato sempre un gran numero di appassionati della montagna e non solo scialpinisti.

Anche quest’anno come lo scorso, i pendii di questa bella montagna sono stati risaliti da un centinaio di persone, che non si sono lasciate influenzare dallo scarso innevamento nel tratto iniziale della salita e dalla intensa pioggia della notte. Lo spostamento della celebrazione della Santa Messa nella chiesetta di Montespluga, anziché in quota come di consueto ai piedi del bivacco Suretta, è stata l’unica modifica apportata al programma.

“Il bilancio di questo raduno, appena conclusosi, è stato positivo – affermano I consiglieri della Strada Storta – perché la maggior parte dei partecipanti ha raggiunto il bivacco a 2768 m senza problemi in una giornata calda e soleggiata, per poi concludere la giornata a Montespluga (1900 m) con la premiazione dei gruppi partecipanti più numerosi, seguita dalla lotteria, dalla distribuzione del sudato e meritato gadjet e dal rinfresco”.

I consiglieri della Strada Storta, già da ora, invitano tutti a partecipare anche l’anno prossimo e ricordano che la prossima domenica, 14 maggio, si svolgerà la gita sociale escursionistica al monte Generoso.