Ragazzi sul tetto del bivacco, lieto fine con le scuse e la consapevolezza di aver sbagliato

Il Gruppo Alpini Monte Magnodeno smorza le polemiche: “Gli abbiamo parlato, hanno capito l’errore e si sono scusati”

I ragazzi hanno lasciato anche un messaggio sul libro del bivacco: “Cari Lecchesi e Alpinisti, ci dispiace se ciò che abbiamo fatto è stato irrispettoso”

LECCO – “Cari Lecchesi e Alpinisti, ci dispiace se ciò che abbiamo fatto è stato irrispettoso. Non volevamo dare fastidio o creare disagio. E’ stata una bellissima esperienza. Grazie a coloro che l’hanno resa possibile e ci scusiamo ancora”.

Un messaggio sincero quello lasciato sul libro del bivacco del Magnodeno dai ragazzi che, nella serata di lunedì, sono saliti sul tetto della struttura. Parole che sono riuscite a cancellare il senso di amarezza che aveva pervaso gli Alpini e i volontari del Gruppo Monte Magnodeno. Gli stessi Alpini hanno voluto rendere pubblico il lieto fine per smorzare le polemiche suscitate dalla vicenda e sottolineare il valore di un insegnamento.

“Eravamo partiti con un forte pessimismo, ma la vicenda si è ridimensionata e si è conclusa in maniera positiva – hanno raccontato -. Già nella mattinata di martedì i nostri volontari, saliti al bivacco, hanno incontrato i ragazzi che erano ancora in vetta e hanno fatto notare l’errore, li hanno sgridati e subito si sono scusati consapevoli d’aver esagerato. Il giorno successivo gli Alpini e i volontari che sono saliti in vetta come tutti i mercoledì hanno trovato un ulteriore messaggio di scuse sull’agenda del bivacco”.

Una bravata che non è solo finita nel migliore dei modi, ma si è rivelata soprattutto una lezione di vita: “I ragazzi si sono presi una bella tirata d’orecchie, ma si sono resi conto del gesto e hanno chiesto scusa – hanno concluso gli Alpini -. Riconoscere i propri sbagli è il primo passo per crescere: quella che sembrava una ferita alla comunità si è rivelata una bravata di gioventù, rientrata nell’unico modo giusto: col coraggio delle scuse e la presa di coscienza. Le scuse e un gesto di maturità possano trasformare uno sbaglio, speriamo, in un’occasione di crescita”.