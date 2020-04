‘Ragni around the world’, online ‘Rivotra Mahery – Vento Forte’

Online ‘Rivotra Mahery – Vento Forte”, dedicato alla salita di Anghileri, De Zaiacomo e Maggioni

Nuovo appuntamento con ‘Ragni around the world’, ‘tappa’ in Madagascar

LECCO – Nuovo appuntamento digitale con “Ragni around the world”. Questa volta i maglioni rossi ci portano in Madagascar, nel massiccio dello

Tsaranoro Atsimo. E’ disponibile da oggi, domenica 5 aprile, sul

canale Youtube dei Ragni di Lecco, la versione integrale e gratuita del film “Rivotra Mahery – Vento Forte”.

Il film, opera del regista Achille Mauri, è dedicato alla spedizione che

nel 2017 ha visto i Ragni Dimitri Anghileri, Matteo De Zaiacomo e Marco Maggioni aprire una nuova via sul granito di quelle spettacolari e

gigantesche pareti.

Buona visione!

QUI IL LINK PER VISUALIZZARE IL FILM:

https://youtu.be/_C1ET02iOeQ

QUI IL REPORT DELLA SPEDIZIONE:

http://ragnilecco.com/madagascar-via-ragni-tsaranoro/