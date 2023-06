Ragni. Nuovo podcast sulle tre Nord con Gogna, Moroni e Mauri

Le pareti Nord del Cervino, dell’Eiger e delle Grandes Jorasses

Pareti Verticali è un format che sta riscuotendo un grande successo

LECCO – Le pareti Nord del Cervino, dell’Eiger e delle Grandes Jorasses, tre simboli dell’epoca d’oro del sesto grado, tre teatri dove dagli Anni ’30 fino ai giorni nostri il grande alpinismo ha segnato le tappe della sua evoluzione, raccontati da Alessandro Gogna, Giacomo Mauri e Luca Moroni.

E’ disponibile sul canale Youtube dei Ragni un nuovo episodio di Parole Verticali, un podcast prodotto dai Ragni di Lecco; ideato, filmato e montato da Yuripalmamediaproduction.com. Con il supporto di Scarpa, Rock Experience e Camp. Conduce Matteo De Zaiacomo. Una puntata davvero interessante perché Gogna, che non ha bisogno di presentazioni, è veramente un’enciclopedia vivente, sa tutto della storia delle 3 Nord e ci sono delle chicche anche sulla sua prima solitaria, davvero notevoli.

Il format sta riscuotendo successo: “L’episodio sul Monte Bianco ha già superato le 15.000 visualizzazioni solo su YouTube – poi ci sono gli ascolti spotify – e tutte le puntate hanno o stanno valicando le 10.000 – ha detto Fabio Palma -. Sono contento perché questi podcast sono derivati un po’ anche dal Berna (Matteo Bernasconi). Lui è sempre stato in cima ai miei pensieri: era il miglior analista possibile di arrampicata e alpinismo ed era empatico come nessuno. Per anni con Yuri parlammo di registrarlo e poi… fu troppo tardi. Poi la disposizione scenografica, il montaggio e la qualità audio sono evidentemente scelte da DOP, ma per l’idea dobbiamo dare omaggio a Berna quando andava a fondo come nessuno sui dettagli di imprese”.