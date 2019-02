Coppa Italia Boulder, Simone Tentori conquista un fantastico terzo posto

Straordinaria prestazione dell’atleta dell’Asd Ragni, bene anche la giovanissima Beatrice Colli

LECCO – Fantastica prestazione di Simone Tentori, nella prima delle tre prove previste di Coppa Italia Boulder 2019.

A Prato, il climber della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni fatica nelle qualifiche entrando in semifinale come 17° su 24.

Domenica mattina, però, è tutta un’altra storia e Tentori è fantastico nei superlativi problemi che dovevano decretare i magnifici 6 della finale (rimarranno fuori nomi come Marcello Bombardi, finalista di Coppa del Mondo).

Il lecchese è arrembante anche in finale e chiude al terzo posto. Quella di Prato è la sua migliore prestazione di sempre e, visto il parco presenti, rappresenta un risultato storico.

Gli organizzatori non hanno badato a spese per la tracciatura e sembrava davvero di vedere una gara di Coppa del Mondo per l’estetica e il valore dei volumi.

Ottima anche la prestazione di Beatrice Colli, che entra in semifinale (già questo sarebbe un grosso risultato) e poi addirittura sfiora l’accesso alla finale con una 11^ posizione finale (ricordiamo che Beatrice è ancora Under 16 e ha 14 anni da poco compiuti).

Tutti in festa nella palestra dei Ragni per il risultato di Simone Tentori, che è anche apprezzatissimo istruttore dei bambini anche Under 10 ai primi corsi.