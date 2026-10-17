Rampegamma, che festa! Lecco si trasforma in una palestra di arrampicata a cielo aperto

In 250 all’evento di street boulder targato Gamma che si è svolto sabato pomeriggio nell’ambito del Lecco Climbing Festival

Gran finale in una Piazza Cermenati gremita di pubblico. Vincono Rocco Palma e Anna Rota

LECCO – Una città invasa pacificamente da climber, appassionati e curiosi, con tanta gente a passeggio per il centro e lo sguardo rivolto verso l’alto per seguire le acrobazie degli arrampicatori. Il Rampegamma Safari Boulder, andato in scena sabato 17 ottobre e organizzato dal Gruppo Alpinistico Gamma, ha trasformato Lecco in una grande palestra a cielo aperto, regalando una giornata di sport e divertimento, culminata in una serata di festa.

Sono stati circa 250 gli iscritti che si sono messi alla prova lungo un percorso decisamente fuori dagli schemi. A fare da parete non soltanto le strutture appositamente predisposte, ma anche gli elementi della città: palazzi, panchine, portoni, alberi e monumenti sono diventati parte di un’insolita sfida verticale, che ha portato l’arrampicata fuori dai luoghi tradizionali per incontrare direttamente cittadini e visitatori.

Per tutto il pomeriggio il centro si è riempito di atleti con i loro crash pad, impegnati a studiare appigli e passaggi per superare i diversi blocchi urbani. Intorno a loro, tantissimi curiosi si sono fermati ad assistere alle prove, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Una bella occasione per vivere Lecco in modo diverso, tra sport, socialità e voglia di stare insieme.

L’edizione 2026 del Rampegamma è stata inserita nel programma del Lecco Climbing Festival, la manifestazione organizzata per celebrare gli 80 anni dei Ragni della Grignetta. Una collaborazione che ha unito il mondo dell’arrampicata lecchese e ha portato nel cuore della città una disciplina profondamente legata alla storia e all’identità del territorio.

Il momento più atteso è arrivato in serata, nella cornice di piazza Cermenati, letteralmente gremita di pubblico per il gran finale. Sul pannello d’eccezione allestito per l’occasione si sono sfidati i migliori atleti e le migliori atlete emersi dalle prove della giornata, dando vita a una finale spettacolare, seguita con grande partecipazione dagli spettatori.

A conquistare il primo posto nella classifica maschile è stato Rocco Palma, seguito da Davide Lombardi e Michele Dargiu. Quarto posto per Giovanni Tozzato, quinto per Luca Benedetti.

Nella competizione femminile la vittoria è andata ad Anna Rota. Seconda posizione per Frida Bolis, terza per Federica Califano, quarta per Federica Elia e quinta per Alessia Sala.

Al termine delle sfide si è svolta la cerimonia di premiazione, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, per celebrare i protagonisti di una giornata che ha saputo coniugare agonismo e spirito di comunità.

E quando le classifiche sono state archiviate, la festa è proseguita con il dj set, coinvolgendo atleti, organizzatori e pubblico in un finale all’insegna della musica e della convivialità.

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