ResegART: arte e montagna si incontrano in una serata dedicata al Resegone

“Scorci di arte e montagna”, progetto del liceo Medardo Rosso, Società Escursionisti Lecchesi e rifugio Azzoni

L’11 dicembre alle 17.30 nell’auditorium della scuola la conclusione del percorso formativo legato al centenario della croce di vetta

LECCO – L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 17.30, quando gli studenti della classe 4^B Figurativo del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco, i loro docenti con la preside Alessandra Policastro, in collaborazione con la Società Escursionisti

Lecchesi (SEL), presenteranno ResegART, una serata di mostra e conferenza dedicata agli scorci e alle suggestioni del territorio montano lecchese.

L’iniziativa si terrà presso l’auditorium della sede scolastica di via Calatafimi, 5. La serata ha l’obiettivo di creare connessioni tra l’arte e la montagna, adulti e giovani, scuola e cittadini, musica e montagna. L’evento, a ingresso libero, è la conclusione di uno stimolante percorso formativo avviato nell’anno scolastico 2024/2025 in occasione del centenario

della posa della croce in vetta al Resegone.

Le opere pittoriche e grafiche esposte, che sono state realizzate dagli studenti, offrono una pluralità di interpretazioni artistiche del monte Resegone e del suo profilo iconico. Lo scorso anno le opere sono state raccolte in una rivista, commissionata dalla SEL per celebrare il centenario della croce. Nel corso della serata gli alunni avranno il piacere di raccontare il loro percorso creativo e le varie fasi progettuali che hanno portato all’opera definitiva e ognuno di loro esporrà e spiegherà brevemente il proprio elaborato finale, valorizzando così l’esperienza svolta nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro (FSL).

La serata sarà arricchita dai preziosi interventi del presidente della SEL Mauro Colombo; di Valerio Bolis, esperto collezionista di cartoline d’epoca del Resegone, e dalla presenza del gestore del rifugio Azzoni, Stefano Valsecchi, che offriranno ulteriori approfondimenti storico-culturali legati alla montagna. ResegART si propone dunque come un’occasione per avvicinare la cittadinanza al patrimonio naturale e culturale delle montagne lecchesi attraverso lo sguardo creativo dei giovani artisti.

Alcune delle locandine realizzate dai ragazzi