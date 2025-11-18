Resegone: dopo i lavori riaperto il sentiero numero 5

Terminate le operazioni di disgaggio e sistemazione del corrimano

Il tratto compreso tra le località Piano della Bedoletta e Passo del Fò era stato interessato da una frana

LECCO – Terminate le operazioni di disgaggio e sistemazione del corrimano eseguite dalla società Geomont per conto del Comune di Lecco, si sono conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero numero 5 del Resegone, che era stato interessato dal movimento franoso segnalato il 30 luglio scorso nel tratto compreso tra le località Piano della Bedoletta e Passo del Fò. Il sentiero è dunque stato riaperto al transito.