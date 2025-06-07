Resegup 2025. Dalle ore 14.00 la Diretta Streaming

LECCO – A partire dalle ore 14.00, solo su LeccoNotizie, media partner ufficiale della ResegUp, sarà possibile seguire la diretta streaming di un’edizione davvero speciale! Un vero e proprio studio live, con due grandi speaker/presentatori, accompagnerà la telecronaca curata da Maurizio Torri (Sportdimontagna), affiancato dall’ex campione Mario Poletti per l’analisi tecnica. Dalla piazza, il racconto sarà arricchito dalla voce inconfondibile di Silvano Gadin, storico speaker del Tor des Géants, del Giir di Mont e di molti altri eventi iconici.