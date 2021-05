Resinelli Tourism Lab organizza il MicroFestival della Sostenibilità in quota

Due giorni dedicati al turismo sostenibile in luoghi montani

Domenica 6 giugno in programma tante iniziative aperte a tutti

PIANI RESINELLI – “Se ci credi, ci vieni. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato, l’abbiamo progettato. Finalmente possiamo condividerlo: è ufficialmente nato il primo Festival della Sostenibilità in quota, ai Piani Resinelli. In versione micro: due giornate (il 5 e 6 giugno) dedicate al turismo sostenibile in luoghi montani, per condividere riflessioni e visioni”.

L’evento è progettato e organizzato da Resinelli Tourism Lab, un laboratorio di progettazione turistica sostenibile under 35 ai piedi della Grignetta nato dall’idea di Simone Masdea, 32 anni, e Sofia Bolognini, 28 anni che proprio ai Resinelli hanno trovato casa.

Sabato 5 e domenica 6 giugno (evento chiuso al pubblico)

Escape room | Fuga dalla plastica, dal progetto “Nelle squame di una trota” di Fatti di Montagna in collaborazione con Family Cai di Vedano al Lambro, Macherio e Villasanta, Cooperativa Ecosviluppo, MC Teatro Civile, Comune Vedano al Lambro, Comune Macherio, Comune Villasanta.Due giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti nei pressi del Rifugio Carlo Porta del Cai di Milano, con il lancio della challenge #nonrifiutarti Raccogli la sfida previsto per domenica 6: un’occasione per riflettere su quanto sia importante non solo non abbandonare i rifiuti, ma anche raccogliere quelli che trovi.

Se sei un rifugio o una sezione Cai e vuoi partecipare alla challenge, scrivi a nellesquamediunatrota@gmail.com

Domenica 6 giugno (giornata aperta al pubblico)

Ore 8.00

Partenza da Ballabio con la performance “Alberi Maestri” di Scarlattine Teatro e Campsirago Residenza : cammino digitale ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa. Da Ballabio ai Piani Resinelli, per un avvicinamento “dolce” alla montagna.

Ore 12.00

Conferenza stampa interattiva e ludica per la presentazione della Start Up Resinelli Tourism Lab . Museo di Villa Gerosa, Piani Resinelli.

Ore 13.30

Clean Up con Legambiente Lecco , con commento finale dei rifiuti raccolti. Parco del Valentino.

Ore 15.15

Walkabout sul turismo sostenibile montano. Trekking collettivo| Format di Performing Media per la co-progettazione e il brainstorming nomade. Design thinking e intelligenza connettiva per l’auto organizzazione delle comunità. In diretta streaming.

Ore 17.30

Conclusione della giornata con possibilità di discesa mediante autobus di linea.

Informazioni logistiche

Parcheggio dedicato sul piazzale del Comune di Ballabio. Pranzo al sacco autogestito, in alternativa, potete gustare qualche piatto tipico nei rifugi più vicini.

Costo a persona per gli spettacoli, 25 euro totali. La prenotazione è obbligatoria. Per partecipare: resinellitourismlab@gmail.com; oppure Sms WhatsApp al 3405987255 o 3664747190. Indicando: numero di partecipanti, codice fiscale.