Rifugi e bivacchi, dalla Regione 3,3 milioni di euro per riqualificarli

Regione Lombardia erogherà contributi a fondo perduto

Riqualificazione, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi

LECCO – Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta del presidente Attilio Fontana, con gli assessori a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, al Bilancio, Davide Caparini e al Turismo, Lara Magoni, che propone di modificare la legge regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive dell’impiantistica sportiva e l’esercizio delle professioni di montagna, prevedendo un finanziamento fino all’80% della spesa per riqualificare i bivacchi lombardi. L’iter legislativo proseguirà in Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Le risorse

Le risorse previste ammontano a 3,3 milioni in totale, di cui 1,3 milioni di euro nel 2020 e 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2021-2022.

Miglioriamo anche il contesto in cui si trovano i rifugi

“Con le risorse disponibili – ha commentato l’assessore Caparini – avviamo un bando finalizzato all’erogazione di contributi per la riqualificazione di rifugi e bivacchi esistenti. Tali contributi saranno destinati al miglioramento del contesto in cui si trovano i rifugi e, in particolare, a consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo quindi più agevole la fruibilità degli stessi”.

“Sfruttare potenzialità dell’ambiente montano”

“Nello specifico – ha spiegato Massimo Sertori – in considerazione del costo più elevato dei mezzi di trasporto e di manodopera impiegati per tali interventi, Regione si impegna ad avviare un bando finalizzato all’erogazione di contributi per migliorare il delicato contesto ambientale e paesaggistico in cui sono allocate le strutture. Abbiamo l’obiettivo di sfruttare le capacità e le potenzialità che il territorio montano offre”.

“Più qualità e sicurezza per oltre 500 rifugi”

“Ancora una volta – ha aggiunto l’assessore Martina Cambiaghi – Regione vuole valorizzare l’importante patrimonio del territorio montano lombardo migliorando la qualità e la sicurezza degli oltre 500 rifugi e bivacchi montani che accolgono ogni anno e in ogni stagione gli escursionisti dediti al turismo lento. Si tratta di un ulteriore lavoro di rilancio delle vette lombarde e delle attività sportive che vi si praticano, che passa da queste storiche strutture”.

“La Regione dimostra ancora una volta l’impegno concreto”

“Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Lara Magoni – dimostra ancora una volta di occuparsi in modo concreto delle sue montagne. Assieme al bando da 17 milioni di euro che ho previsto per la riqualificazione delle strutture alberghiere questo è un ulteriore segnale della lungimiranza con la quale Regione vuole operare, in vista delle Olimpiadi invernali 2026, per promuovere e rilanciare al meglio le nostre montagne olimpiche”.