Rifugi in piazza per una giornata: la Società Escursionisti Lecchesi festeggia 120 anni

Storia, fotografie e l’accoglienza dei rifugisti, in tanti all’evento in piazza XX Settembre

LECCO – Il meteo incerto non ha fermato la grande festa organizzata per i 120 anni della Società Escursionisti Lecchesi guidata dal presidente Mauro Colombo.

L’idea è stata quella di portare per una giornata i rifugi nel centro della città. In piazza XX Settembre, per tutta la giornata, hanno fatto bella mostra di sé quattro gazebo uno per ogni rifugio di proprietà della Sel: Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli con Mauro Cariboni, Sassi-Castelli ai piani di Artavaggio con Massimo Aluvisetti, rifugio Azzoni in vetta al Resegone con Stefano Valsecchi e Grassi, alla bocchetta del Camisolo ai piedi del pizzo dei Tre Signori con Anna Bortoletto.

Per i rifugisti non è stata una giornata di riposo, anzi, si sono dati da fare per far conoscere a chi non frequenta le nostre montagne la bellezza dei luoghi e soprattutto il calore dell’ospitalità.

In tanti, fin dal mattino, hanno potuto visitare gli stand dove, oltre alle fotografie e alla storia della Sel e dei suoi quattro rifugi, venivano offerti assaggi di formaggi d’alpeggio, salumi, torte, marmellate…

Nel corso della giornata, alle ore 17, presso il Palazzo delle Paure, era in programma la premiazione del concorso “Coloriamo i nostri rifugi”, che ha visto coinvolte le scuole del circondario nella progettazione di bozzetti di murales che verranno realizzati poi, all’interno dei rifugi stessi.

In serata, alle ore 21, sempre presso la sala del Palazzo delle Paure, alla presenza delle autorità, sarà ospite Lino Zani filosofo a 360 gradi della montagna, guida alpina che ha gestito per molti anni il rifugio alla Lobbia Alta sull’Adamello, amico di Mike Bongiorno con il quale ha organizzato diverse spedizioni, amico e guida di Papa Giovanni Paolo II, autore di programmi televisivi e molto altro ancora.

