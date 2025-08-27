Riparte la stagione del Gel Laorca con la tradizionale giornata al Sass Quader

Due itinerari per salire alla cima del Sass Quader e partecipare alla Santa Messa

L’iniziativa si svolgerà domenica 7 settembre

LECCO – Dopo le vacanze estive, il Gel Laorca apre la seconda parte della stagione con il primo appuntamento in calendario: la tradizionale Santa Messa e giornata di festa al Sass Quader, in programma domenica 7 settembre.

Il Gel Laorca propone due opzioni di salita. La prima, pensata per i più allenati, prevede il ritrovo alle ore 9 a Malavedo (Laorca), presso il Bar Sole, da cui partirà l’ascesa alla Cima del Sass Quader (886 m, circa 2 ore e 15 minuti di cammino), passando per le suggestive località di Bressanella, Cereda e Montalbano.

Per tutti gli altri, il ritrovo è fissato alle ore 10:15 a Ballabio, presso la “Stanga” in via della Ratta, da dove si salirà alla Cima del Sass Quader (886 m) in circa 45 minuti, lungo il sentiero n. 43 “Variante Casati”.

La Santa Messa, celebrata da don Marco Bassani, è prevista alle ore 11:30. A seguire, si proseguirà sulla cima del Monte Melma per il tradizionale pranzo al sacco: aperitivo, salatini e dolce saranno offerti dal Gel.

In caso di maltempo, la Santa Messa e il pranzo saranno rinviati a data da destinarsi.

Per qualsiasi informazione è possibile mandare una mail all’indirizzo info@gel-laorca.org oppure telefonare al numero 320 4161590.