Roccoli Lorla, successo per la 2^ edizione del “TuttiCai”

LECCO – Domenica 24 settembre si è svolta la seconda edizione del “TuttiCai” che ha avuto come punto di partenza i Roccoli di Artesso che qualcuno ha raggiunto a piedi da Dervio. Da lì si è partiti in direzione dei Roccoli Lorla da dove alcuni partecipanti hanno proseguito fino in vetta al Legnoncino.

L’iniziativa coordinata da Domenico Sacchi ha visto il prezioso aiuto di Luigi Rusconi, Presidente del Cai di Dervio. La camminata ha avuto come scenario i sentieri con vista strepitosa sul lago di Como da Sorico a Bellagio.

Dopo il sontuoso aperitivo offerto dal Cai di Dervio i due giovani rifugisti si sono superati con il pranzo che è servito come momento conviviale per fraternizzare fra i vari componenti presenti, soci di diverse sezioni del territorio e per gettare le basi per prossime iniziative in comune. Allo scopo è stata sicuramente d’aiuto la performance del cantautore Daniele D’Elia che nel dopo pranzo si è esibito per il gruppo.

Sono intervenuti anche Emilio Aldeghi presidente regionale del CAI lombardo e Adriana Baruffini, presidente della sezione “Riccardo Cassin” di Lecco. Considerato che nel 2023 i partecipanti erano il doppio del 2022… si è già al lavoro per l’edizione 2024!