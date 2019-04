Collaborazione con il brand nato dalla passione dell’imprenditore lecchese Michele Frigerio

“Grazie a valori comuni oggi si stringe un accordo che va ben oltre la semplice sponsorizzazione”.

LECCO – Entrambe le realtà sono nate e cresciute in seno alla grande tradizione alpinistica che, da ben oltre un secolo, rappresenta una delle eccellenze del territorio lecchese a livello nazionale e internazionale.

Il rapporto dei lecchesi con la montagna, però, non riguarda solo l’alpinismo praticato: è qualcosa da sempre presente nella vita quotidiana e che non ha mancato di manifestarsi attraverso uno spiccato spirito imprenditoriale.

Lecco e la sua provincia, infatti, sono sede di diverse aziende di successo nel settore degli articoli sportivi per la montagna, spesso nate proprio dall’esperienza diretta di imprenditori-alpinisti che hanno cercato di trasformare la loro passione in un qualcosa di concreto.

L’imprenditore Michele Frigerio

Così come ha fatto Michele Frigerio nel 2012, quando ha deciso di lanciare il marchio Rock Experience nel mondo dell’outdoor.

“Il legame con la tradizione, la condivisione della libertà di chi vive e pratica gli sport di montagna, la ricerca costante verso un’innovazione tecnologica in grado di conciliare le prestazioni con la sostenibilità ambientale, il rispetto delle persone con cui e per cui lavoriamo e del mondo in cui viviamo sono i valori fondanti di Rock Experience – spiega Frigerio – Valori che appartengono alla mia storia e di cui i Ragni sono uno dei simboli più autorevoli a livello internazionale. Siamo davvero orgogliosi di poter dare il nostro supporto ai Maglioni Rossi per scrivere insieme nuove pagine dell’alpinismo mondiale”.

Il vice presidente dei Ragni Luca Passini

Entusiasta anche il vice-presidente dei Ragni, Luca Passini (nella foto), ben contento di accettare la sfida: “Lo spirito di squadra che si creerà tra le due realtà sarà il valore aggiunto in questo tipo di collaborazioni. Penso che per tutti noi sarà particolarmente stimolante interagire con una realtà di successo e in forte espansione, ma che conserva comunque dimensioni ‘umane’”.

Gli obiettivi della sinergia

Tra gli obiettivi comuni di questa sinergia c’è da una parte quello di avere a disposizione dei materiali plasmati sulle proprie necessità inerenti all’attività alpinistica, e dall’altra quello di poter ampliare il proprio know-how per ideare nuove collezioni future.

Se una storia è vera, il passato non può trattenerla ma diventa ispirazione per il futuro. La storia dei Ragni è fatta di momenti indimenticabili, epici, appassionanti… ma soprattutto veri!

Rock Experience vuole contribuire a proiettare nel futuro la storia dei Ragni. Ogni passo, ogni centimetro di parete avvicinata e affrontata con rispetto e coraggio, diventerà storia. Una nuova storia, motivo di ispirazione per molti. Il futuro è passato da qui.