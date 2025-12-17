Rock Experience racconta il Discovery Tour nel libro “Sentieri Verticali”

La presentazione in anteprima è in programma venerdì 19 dicembre 2025, alle 18.30, a Lecco negozio SportHub di via Rivolta 14

LECCO – Rock Experience presenta “Sentieri Verticali”, il volume che racconta il Discovery Tour, progetto dedicato all’esplorazione e alla chiodatura di nuove falesie nel mare di pietra del Mediterraneo, unendo arrampicata, territori e relazioni umane. Il libro, disponibile nelle catene SportHub e DF Sport Specialist, raccoglie immagini a colori, testimonianze dirette e riflessioni nate lungo le prime tappe del viaggio promosso e sostenuto dall’azienda lecchese.

“Sentieri Verticali – Appunti di viaggio nel mare di pietra del Mediterraneo” documenta l’esperienza condivisa dagli scalatori del Gruppo Ragni della Grignetta, del Gruppo Gamma Lecco e del gruppo siciliano dei Bobo’s, impegnati in un percorso che li ha portati a muoversi tra diverse regioni italiane e Paesi europei. L’obiettivo dichiarato è stato quello di esplorare nuove destinazioni di scalata e chiodare falesie insieme agli arrampicatori locali, costruendo una rete di collaborazioni che supera i confini geografici e culturali. Il Discovery Tour viene raccontato anche come occasione di valorizzazione sostenibile dei territori visitati, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

Il volume si sviluppa in sette capitoli tematici, ciascuno legato a una tappa del progetto. Il viaggio prende avvio in Calabria, alla Grotta di Stilo, per proseguire in Bulgaria, dove emergono pareti definite inattese per qualità e potenziale. La Sicilia è presente in due momenti distinti: un primo soggiorno di trenta giorni nell’area di Palermo, che ha favorito una vera esperienza di comunità tra scalatori di provenienze diverse, e successivamente il progetto della Cattedrale di San Giuseppe Jato. La Lombardia entra nel racconto con la valorizzazione della Falesia del Ferro in Val di Mello, mentre l’Albania fa da scenario a nuove vie nel Paese delle Aquile. La conclusione è affidata alla Bosnia Erzegovina, dove l’arrampicata si intreccia con esperienze di solidarietà lungo la rotta migratoria dei Balcani.

Accanto alle descrizioni tecniche delle vie e delle falesie, il libro propone racconti di incontri ed esperienze umane. Le illustrazioni artistiche sono firmate da Simone Pedeferri, mentre i reportage fotografici sono a cura di Michele Caminati, che documenta pareti, arrampicate e volti incontrati lungo il cammino, restituendo l’atmosfera delle diverse tappe.

Ad aprire il volume è una sezione dedicata alle “Ispirazioni”, con contributi di Heinz Mariacher, Maurizio “Manolo” Zanolla, Rolando Larcher, Marco Ballerini, Marzio Nardi, Michele Caminati e Maurizio Oviglia, chiamati a riflettere sui temi della chiodatura e dell’etica della scalata, offrendo punti di vista maturati in anni di esperienza.

Un tema centrale dell’opera è anche quello della trasmissione generazionale, con il coinvolgimento dei giovani scalatori nella riscoperta dello spirito pionieristico e della dimensione sociale che ha segnato le origini dell’arrampicata sportiva. A sottolinearlo è Simone Pedeferri, principale animatore del Discovery Tour: “Quella che spero emerga da questo progetto e dalle pagine del libro è la visione che mi ha fatto innamorare della scalata sin dalle origini del mio percorso tra le pareti: una prospettiva nella quale la scoperta e l’esplorazione del gesto e dei luoghi sono fondamentali, così come il senso di comunità e amicizia”.

Sulla stessa linea le parole di Michele Frigerio, patron di Rock Experience: “Il progetto Discovery Tour e il libro Sentieri Verticali nascono da un’idea semplice: restituire qualcosa al mondo della montagna che mi ha formato come uomo, prima ancora che come imprenditore. Fin da ragazzo, cresciuto tra le pareti del Lecchese, ho respirato la grande tradizione alpinistica del nostro territorio e, grazie all’arrampicata, ho avuto la fortuna di vivere esperienze straordinarie e momenti preziosi e indimenticabili. Mi auguro che, anche grazie a questo piccolo contributo, tanti altri giovani possano vivere la passione per la scalata con la stessa pienezza che io ho potuto assaporare”.

Il libro conta 208 pagine, formato 21×30 centimetri, con copertina a colori con risvolti, fotografie e illustrazioni a colori. È curato da Serafino Ripamonti e Simone Pedeferri, con fotografie di Michele Caminati e illustrazioni dello stesso Pedeferri. I diritti sono riservati a 7to7 Srl e il prezzo di copertina è di 45 euro.

La presentazione in anteprima è in programma venerdì 19 dicembre 2025, alle 18.30, a Lecco, presso il negozio SportHub di via Rivolta 14. L’incontro, un “aperitalk” a ingresso libero, vedrà la partecipazione degli scalatori coinvolti nel Discovery Tour e la proiezione di immagini e video dei viaggi; a seguire è previsto un aperitivo offerto.